Adobe Color CC

Adobe Color (ранее Adobe Kuler) – небольшой плагин для творческих обработок. Он включает в себя множество цветовых схем и шаблонов, активно используется для обработки цвета в выбранной фотографии или картинке. Богатство шаблонов позволяет редактировать все: фон, цвет одежды, цвет кожи, мелкие элементы.

Adobe Color – важный инструмент для фотографов и дизайнеров. Он взаимодействует с Adobe Photoshop, дающим возможность выделить область работы, а затем сохранить отредактированный файл. Kuler также позволяет создавать свои шаблоны прямо в браузере.