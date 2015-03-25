SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги ACDSee Photo Editor

В данном списке представлены программы для замены ACDSee Photo Editor. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на ACDSee Photo Editor, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 6 программ

Tonfotos
Tonfotos

Версия 1.16.5

Программа для просмотра и группировки фотографий с функцией распознавания лиц

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (11)
digiKam
digiKam

Версия 7.10.0

Программа для организации, каталогизации и редактирования изображений с функцией распознавания лиц

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
RawTherapee
RawTherapee

Версия 5.7

Бесплатный редактор фотографий в формате RAW

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
FreeVimager
FreeVimager

Версия 9.9.1

Программа для просмотра и несложного редактирования изображений

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Picasa
Picasa

Версия 3.9.138.202

Программа для просмотра и редактирования фотографий

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (8)
Photoinstrument
Photoinstrument

Версия 7.1.720

Простой редактор фотографий

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)