ACDSee Photo Editor – программа-редактор для обработки фотографий и изображений. Простой интерфейс и система помощи пользователю позволяют начать работу с первой минуты.

Возможности редактора:

Обработка готовых фотографий (устранение красных глаз, закрашивание ненужных объектов).

Создание собственных визиток, пригласительных, открыток.

Создание уникальных обоев для рабочего стола.

Разработка дизайнерских календарей.

Добавление эффектов и наложение фильтров на изображения.

Программа требовательна к ресурсам компьютера и совместима с последними версия Windows.