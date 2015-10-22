ACDSee Photo Editor – программа-редактор для обработки фотографий и изображений. Простой интерфейс и система помощи пользователю позволяют начать работу с первой минуты.
Возможности редактора:
- Обработка готовых фотографий (устранение красных глаз, закрашивание ненужных объектов).
- Создание собственных визиток, пригласительных, открыток.
- Создание уникальных обоев для рабочего стола.
- Разработка дизайнерских календарей.
- Добавление эффектов и наложение фильтров на изображения.
Программа требовательна к ресурсам компьютера и совместима с последними версия Windows.