Новые версии программ

Следим за релизами и каждый день добавляем стабильные версии программ из официальных источников.
Найдено 570 программ
Программа для мониторинга и управления процессами Windows
Эмулятор геймпада и джойстика от Xbox 360
Программа для развертывания нейросетевых моделей на локальных устройствах
Программа для распаковки и создания архивов
Эмулятор игровой консоли PlayStation Vita для Windows
Программа для эмуляции PlayStation 3 и запуска PS3 игр на ПК
DxWnd — программа для запуска игр в оконном режиме
Программа для развертывания языковых моделей на локальном устройстве
Программа для тестирования и диагностики ЦП, видеокарты, ОЗУ и системы питания ПК
Программа для синхронизации папок
Программа для удаленного доступа к компьютерам
Программа для оптимизации ПК
Самый популярный интернет-браузер в мире
Бесплатный защищенный браузер со встроенным ИИ-ассистентом
Программа для создания систем видеонаблюдения