SoftSalad СОФТСАЛАТ

Новые версии программ

Следим за релизами и каждый день добавляем стабильные версии программ из официальных источников.

Найдено 570 программ

Process Monitor
Process Monitor 4.12

Программа для мониторинга и управления процессами Windows

Рейтинг 3,0 из 5 3,0
x360ce
x360ce 4.26.38

Эмулятор геймпада и джойстика от Xbox 360

Рейтинг 2,9 из 5 2,9
Ollama
Ollama 0.40.6

Программа для развертывания нейросетевых моделей на локальных устройствах

Рейтинг 5,0 из 5 5,0
PeaZip
PeaZip 11.4.0

Программа для распаковки и создания архивов

Рейтинг 3,2 из 5 3,2
Vita3K
Vita3K 0.2.1.4190

Эмулятор игровой консоли PlayStation Vita для Windows

Рейтинг 3,1 из 5 3,1
RPCS3
RPCS3 0.0.43-20332

Программа для эмуляции PlayStation 3 и запуска PS3 игр на ПК

Рейтинг 2,6 из 5 2,6
DxWnd
DxWnd 2.6.16

DxWnd — программа для запуска игр в оконном режиме

Рейтинг 3,0 из 5 3,0
Koboldcpp
Koboldcpp 1.123.1

Программа для развертывания языковых моделей на локальном устройстве

Рейтинг 5,0 из 5 5,0
OCCT
OCCT 17.1.9.0

Программа для тестирования и диагностики ЦП, видеокарты, ОЗУ и системы питания ПК

Рейтинг 3,3 из 5 3,3
FreeFileSync
FreeFileSync 14.13

Программа для синхронизации папок

Рейтинг 3,2 из 5 3,2
Veyon
Veyon 4.11.4.0

Программа для удаленного доступа к компьютерам

Рейтинг 4,4 из 5 4,4
Advanced System Care
Advanced System Care 20.0.1

Программа для оптимизации ПК

Рейтинг 4,1 из 5 4,1
Google Chrome
Google Chrome 155.0.8059.85

Самый популярный интернет-браузер в мире

Рейтинг 3,9 из 5 3,9
Brave
Brave 1.97.59

Бесплатный защищенный браузер со встроенным ИИ-ассистентом

Рейтинг 5,0 из 5 5,0
Blue Iris
Blue Iris 6.1.4.0

Программа для создания систем видеонаблюдения

Рейтинг 3,1 из 5 3,1