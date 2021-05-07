SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги ZipSoft

В данном списке представлены программы для замены ZipSoft. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на ZipSoft, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 5 программ

InstallPack
InstallPack

Версия 1.7.0.3900

Утилита для загрузки программ из интернета

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (30)
UpdateHub
UpdateHub

Версия 2.4.1

Программа для автоматического обновления программ на компьютере

Рейтинг 2,0 из 5 2,0 (1)
Npackd
Npackd

Версия 1.26.9

Утилита для автоматической установки и обновления программ

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Ninite
Ninite

Версия 2023 (0.1.1.1183)

Утилита для автоматической установки и обновления программ

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
SUMo
SUMo

Версия 5.12.12.489

Программа для обновления программ

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (17)