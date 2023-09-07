ZipSoft — программа для установки и обновления программ на Windows 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Приложение позволяет буквально в несколько кликов установить на ПК много популярных Windows-программ актуальных версий (более 300 лучших программ). Это избавляет пользователя от необходимости самостоятельного поиска и скачивания файлов-установщиков.

Установщик программ ZipSoft

Программа ZipSoft максимально удобна для быстрой установки ыбранных пользователем Windows-приложений на компьютер. Происходит это в несколько кликов — достаточно выбрать нужные программы и нажать кнопку установки.

Установка софта осуществляется не в тихом режиме, а с непосредственным участием пользователя. Это позволяет владельцу компьютера самостоятельно выполнить предварительные настройки функционала программы, указать путь ее установки или, если необходимо, отказаться от дальнейшей установки.

Программа для обновления программ

Важнейшая функция ZipSoft — регулярный мониторинг и отслеживание обновления ПО. Серверы ZipSoft регулярно проверяют обновления всех доступных и популярных программ. Затем программа ZipSoft уведомляет пользователей о том, что на их программы доступны новые версии (обновления) и предлагает сражу же установить их.

Зачем это нужно? Регулярные обновления ПО открывают доступ к новым функциям и устраняют текущие уязвимости программ.

Как быстро устанавливать программы через ZipSoft?

Программа ZipSoft обладает простым и понятным русскоязычным интерфейсом — даже неопытные пользователи смогут легко ее освоить. Для установки любого приложения (или нескольких) достаточно выполнить следующие шаги:

Найти нужную программу. Весь доступный софт разбит на категории — "Мультимедиа", "Интернет", "Офис", "Система", "Общение" и "Безопасность", также есть подборки — «Стартовый набор» и «ТОП 50». При необходимости можно воспользоваться встроенным поиском, вписав название приложения в поисковую строку.

Кликнуть напротив названия программы (можно несколько) на значок с изображением «+». Выбранные приложения будут добавлены в очередь для установки.

Кликнуть по кнопке «Установить».

Выбранные программы сначала будут загружены из интернета, а затем запущены одна за другой. Останется следовать инструкциям мастера-установщика соответствующего приложения.

Основной упор на безопасность

В настоящее время практически все программы для Windows можно встретить на большом количестве сайтов в интернете, многие из которых нельзя назвать доверенными источниками. Нередки случаи, когда под видом либо вместе с официальными установщиками приложений на компьютер пользователя проникают вредоносные файлы — троянцы, черви, крипто-майнеры, руткиты и т.д. С установщиком ZipSoft такого риска нет.

То же самое относится и к любым программам, устанавливаемым из утилиты ZipSoft. В ZipSoft используются только официальные дистрибутивы программ — без вирусов и пиратского ПО. Прежде чем попасть в список доступных для скачивания и установки приложений, они проверяются на наличие вирусов. Разработчики ZipSoft гарантируют полную безопасность использования своего программного продукта.