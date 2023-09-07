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ZipSoft

ZipSoft

Утилита для установки популярных программ для Windows

3,6 (39)
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Актуальная версия 2.3.1
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История изменений

Версия 2.3.1

  • Обновлены модули управления архивами и улучшена поддержка новых форматов.
  • Исправлены ошибки распаковки и добавлены новые настройки контекстного меню.
  • Оптимизирована скорость работы и улучшена интеграция с проводником Windows.
  • Ускорено открытие архивов и отклик интерфейса.

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Оценки программы

3,6

39 оценок Оценок пока нет

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