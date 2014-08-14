Visual Web Ripper - программа для копирования данных с сайтов и сохранение их в базах данных, XML, CSV или XLS.
Преимущества программы:
- дружественный и лёгкий в работе мастер для работы с проектами
- сохранение контента в архиве в полном соотвествии с оригинальным сайтом
- поддержка извлечения контента из динамических сайтов, использующих AJAX
- сохранение данных в файлы CSV, Excel, XML и форматы баз данных
- логирование извлечения данных из сайта и отправка сообщений по e-mail
- работа через командную строку и через API