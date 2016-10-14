SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Ummy Video Downloader

В данном списке представлены программы для замены Ummy Video Downloader. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Ummy Video Downloader, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 4 программы

Auslogics Video Grabber
Auslogics Video Grabber

Версия 1.0.0.3

Программа для скачивания видео с видеохостингов, онлайн видео-сервисов и других источников

Оценок пока нет
4K Video Downloader
4K Video Downloader

Версия 4.16.3.4290

Программ для скачивания видео и аудио с YouTube и других видео/аудиохостинков

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (7)
Free YouTube to MP3 Converter
Free YouTube to MP3 Converter

Версия 4.1.87

Программа для скачивания музыки с YouTube

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (3)
VDownloader
VDownloader

Версия 4.5.2588

Программа для загрузки видео и аудио с YouTube, Rutube и других источников

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)