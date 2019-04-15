SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено Бесплатно
Shareaza

Shareaza

Программа для скачивания и раздачи файлов в P2P-сетях eDonkey2000, BitTorrent, Gnutella и Gnutella2

3,5 (10)
Оценок пока нет
Оценить Написать отзыв
Актуальная версия 2.7.10.2
Скачать 7 MB
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

Скриншоты

История изменений

Версия 2.7.10.2

Оценки программы

3,5

10 оценок Оценок пока нет

Выберите оценку

Отзывы о Shareaza