Shareaza — бесплатный менеджер закачек и клиент файлообменных P2P-сетей. Программа поддерживает передачу файлов как в децентрализованных сетях по протоколам BitTorrent, Gnutella/Gnutella2, DC++ и eDonkey2000, так и по стандартным сетевым протоколам FTP и HTTP.

Приложение Shareaza полностью бесплатное для использования, не имеет рекламных баннеров в своем интерфейсе, поддерживает 27 языков, включая русский, подходит для установки на компьютеры под управлением Windows XP, Vista, 7, 8 и 10 (32 и 64 бит).

Зачем нужна программа Shareaza?

Программа Shareaza является универсальным менеджером закачек, позволяющим пользователям скачивать и раздавать файлы по всем поддерживаемым сетевым протоколам одновременно.

Поддерживаемые протоколы:

Gnutella и Gnutella2 — файлообменные P2P-протоколы, являющиеся собственной разработкой создателей Shareaza. Файлы для скачивания по этим протоколам можно найти, используя встроенный поисковый модуль Shareaza, либо путем добавления Gnutella-ссылок.

BitTorrent — стандартные торрент-сети. Как в случае с любыми другими торрент-клиентами, Shareaza позволяет добавлять закачки из файлов .torrent либо magnet-ссылок.

eDonkey2000 — еще одна разновидность децентрализованной сети. Как и в первом случае, файлы для загрузки могут быть найдены во встроенном модуле поиска либо путем добавления ED2K-ссылок.

DC++ (Direct Connect) — т.н. хабы, участники которых расшаривают (открывают доступ) к своим файлам на компьютере, позволяя другим пользователям скачивать их. Правила скачивания (скорость, лимит по объему и т.д.) устанавливается модератором хаба. Протокол DC++ также позволяет выполнять поиск файлов по названию, типу, размеру и другим параметрам.

FTP и HTTP — стандартные протоколы «клиент-сервер», скачивание файлов с их использованием осуществляется по прямым HTTP/HTTPS/FTP-ссылкам. Если по этим ссылкам располагаются .torren-файлы, Shareaza автоматически предложит скачивание торрент-раздачи.

Поиск файлов. Одна и ключевых особенностей программы Shareaza — возможность поиска файлов, раздаваемых в сетях Gnutella, Gnutella2, eDonkey2000 и DC++. Поисковый модуль файлообменного клиента позволяет выбрать предпочитаемые типы P2P-сетей для поиска, типы файлов (изображения, видео, архивы, музыка и т.д.), а также их размер путем установки минимального и/или максимального значения.

Также поддерживается возможность поиска файлов по хэшам SHA1, TTH, ED2K, BTIH и MD5. Именно это позволяет находить копии одних и тех же файлов, раздаваемых в разных типах P2P-сетей.

Поисковый модуль Shareaza имеет систему фильтрации выдачи результатов. Отсеять найденные файлы можно по таким критериям как:

Наличие/отсутствие определенных слов в именах файлов. Вообще, Shareaza поддерживает фильтрацию по регулярным выражениям, что позволяет находить и/или отсеивать файлы по именам с высокой точностью.

Размер файла и количество источников.

Тип контента (например, «подозрительные» или «для взрослых»), состояние соединения и другие.

В качестве отдельного модуля в Shareaza предусмотрен встроенный фаервол, позволяющий создавать правила на блокировку IP-адресов и содержания определенных слов в названии файлов. Фаервол может использоваться и для отображения контента только с конкретного IP.

Тонкая настройка сети и удаленный доступ. В Shareaza предусмотрена возможность настройки поведения программы в сети. Пользователь всегда может ограничить общую (для всех протоколов) скорость закачки и раздачи файлов, количество одновременных загрузок и т.д. Для протоколов Gnutella, eDonkey и BitTorrent предусмотрены отдельные сетевые настройки.

Также Shareaza позволяет открыть удаленный доступ к своему веб-интерфейсу, что позволит пользователю управлять своими загрузками, искать и добавлять новые файлы на скачивание, просматривать состояние подключения и выполнять множество других операций при использовании любого браузера.

Расширение функционала. Для Shareaza создано множество любительских модулей для расширения функционала, которые можно найти в сети. При установке программы в ней уже присутствует множество различных плагинов:

Видеопроигрыватель (воспроизводит только как скачиваемые, так и скачанные видеофайлы или вообще любые с компьютера).

Аудиоплеер с визуализацией.

Просмотрщик изображений.

Антивирусная система VirusTotal, предупреждающая пользователя о потенциально опасных файлах, и другие.

Прочие особенности и функции:

Наличие IRC-чата для общения с пользователями Shareaza (можно использовать общие существующие каналы либо подключиться к приватным).

Наличие элементов социальной сети. В сетях Shareaza присутствуют некоторые элементы соцсетей. Здесь пользователь может заполнить свой профиль, установить аватарку, приватно общаться с другими пользователями, подключаться к сетям и открывать доступ к своим файлам их участникам и т.д.

Большое разнообразие вариантов стиля исполнения интерфейса и возможность создания собственных скинов (шкурок) и другие.