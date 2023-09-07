Npackd — программа для автоматического скачивания и установки Windows-приложений, как поштучно, так и в пакетном режиме (много программ за раз). Также при помощи Npackd можно обновлять и удалять уже установленные приложения.

Это бесплатная утилита для компьютеров под управлением Windows 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык.

Зачем нужна программа Npackd?

Основная функция программы Npackd — скачивание и установка Windows-приложений в полностью автоматическом режиме. Это также подразумевает установку программ в «тихом» режиме (но не всегда), когда от пользователя не требуется взаимодействовать с инсталлятором, т.е. не нужно выбирать путь установки и выполнять какие-либо предустановочные настройки. Также при помощи Npackd можно обновлять и удалять уже установленные приложения.

Отметим, что скачивание приложений осуществляется из собственной онлайн-базы Npackd, куда они загружаются их разработчиками. Вообще, добавлять программы базу может любой пользователь через специальный веб-сервис. Однако они не появятся в списке доступных для скачивания и установки до тех пор, пока администрация сервиса Npackd не убедится в их безопасности.

Функции программы Npackd

Утилита Npackd обладает следующими функциональными возможностями:

Возможность автоматической установки приложений в пакетном режиме

Большое количество доступных для скачивания и установки программ (на момент написания обзора их было более 1000, и этот перечень постоянно расширяется): мессенджеры, офисные пакеты, аудио- и видеопроигрыватели и редакторы, просмотрщики и редакторы изображений, антивирусы и антивирусные сканеры, системные утилиты, архиваторы, менеджеры загрузок и т.д.

Возможность поиска программ по их названию.

Возможность фильтрации списка доступных для установки программ по категориям и подкатегориям. Также можно вывести список всех установленных на компьютер приложений и список тех программ, для которых доступны обновления.

Просмотр основных сведений об устанавливаемых программах: краткое описание функционала, разработчик, тип лицензии, домашняя страница, версия и т.д. Также к большинству приложений прилагаются скриншоты.

Как пользоваться программой Npackd?

Утилита Npackd интуитивно понятна в использовании:

Сначала нужно найти приложение, которое требуется установить. Можно воспользоваться поиском по имени или отыскать нужную программу в списке.

Чтобы установить приложение, достаточно выделить его мышкой в общем списке и затем кликнуть по кнопке Установить . Если требуется установить много программ, нужно просто выделить несколько их единиц, зажав клавишу Ctrl .

. Если требуется установить много программ, нужно просто выделить несколько их единиц, зажав клавишу . Обновление и удаление программ осуществляется по той же схеме, только вместо кнопки Установить нужно нажимать кнопку Обновить или Удалить, соответственно. Как и в случае с установкой, обновление и удаление приложений может быть осуществлено в пакетном режиме.

При тестировании программы Npackd нами была выявлена неисправность. Если имя учетной записи Windows состоит из кириллических букв и/или содержит в себе спецсимволы либо пробелы, то утилита уже при запуске отобразит ошибку «syntax error Unable to execute statement», и ей невозможно будет пользоваться (в нашем случае имя учетной записи содержало и то, и другое, потому не можем точно сказать, что конкретно не понравилось программе).