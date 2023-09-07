Ninite — утилита для автоматической установки нескольких программ одновременно. Существует платная и бесплатная версия приложения. Программа поддерживается операционными системами Windows 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит) и эквивалентными версиями Windows Server. Интерфейс программы выполнен на английском языке.

Зачем нужна программа Ninite?

Утилита Ninite предназначена для установки на Windows-компьютер и обновления множества программ одновременно. Платная версия приложения (Ninite Pro) дополнительно позволяет удалять установленные программы, а также восстанавливать их работоспособность (например, в случае повреждения каких-либо файлов). Отдельно отметим, что Pro-версия утилиты способна выполнять все названные действия с программами удаленно. Причем это можно делать не только из настольного приложения, но и через браузер (после регистрации на сайте Ninite становится доступным личный кабинет для управления программами из любой точки мира).

Как пользоваться программой Ninite?

По принципу работы Ninite отличается от любых других программ подобного типа. Вообще, Ninite — это веб-сервис, который генерирует EXE-файл для последующей установки или обновления с его помощью выбранных пользователем на сайте программ.

Так, для установки приложений с помощью Ninite нужно сделать следующее (в случае с бесплатной версией Ninite):

На главной странице официального сайта в разделе Pick the apps you want (см. скриншоте к статье) нужно галочками отметить программы, которые следует установить на компьютер (если же выбранные программы уже установлены, утилита обновит их). Ниже на этой же странице — в разделе Download and run your custom installer/updater — кликаем по кнопке Get Your Ninite. Автоматически откроется новая страница, и запустится процесс скачивания утилиты Ninite (если этого не происходит, кликните по ссылке retry the download в разделе Download). Сохраняем EXE-файл в любую папку на компьютере и запускаем его (название EXE-файла зависит от того, какие были выбраны программы для установки/обновления, в нашем случае он называется Ninite AIMP Skype Installer.exe). Дожидаемся окончания процесса установки/обновления выбранных программ, после чего Ninite можно закрыть.

Отметим, что сгенерированный EXE-файл Ninite можно запустить на любом другом компьютере, и утилита также установит или обновит выбранные программы.

Использование платной Pro-версии Ninite отличается тем, что пользователю предоставляется возможность работы в графическом интерфейсе и в браузере:

После регистрации (какое-то время сервисом можно пользоваться бесплатно) и авторизации на официальном сайте Ninite появится возможность скачивания утилиты Ninite Pro Classic (как и в случае с бесплатной версией, Pro-версия утилиты генерируется для каждого скачавшего ее пользователя). Запускаем сгенерированный веб-сервисом EXE-файл, отмечаем мышкой программы для установки или обновления и кликаем по кнопке Install в нижней левой части окна, и на этом все — останется только дождаться завершения операции. Если же нужно удалить установленную программу, сначала вызываем выпадающее меню в левой нижней части окна и выбираем в нем пункт Uninstall, а затем кликаем по одноименной кнопке, предварительно выбрав приложения для удаления.

Все эти же операции можно выполнять из любого браузера через личным кабинет веб-сервиса Ninite. Для этого на компьютер потребуется установить дополнительную программу Ninite Agent (ссылку на нее можно найти в личном кабинете).