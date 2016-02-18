SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги JDownloader

В данном списке представлены программы для замены JDownloader. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на JDownloader, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 6 программ

Internet Download Manager
Internet Download Manager

Версия 6.43.15

Менеджер закачек

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (6)
Free Download Manager
Free Download Manager

Версия 6.19.1

Бесплатный менеджер загрузок

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (6)
Download Master
Download Master

Версия 6.24.1.1687

Ускорить загрузку файлов из интернета

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (11)
HTTP Downloader
HTTP Downloader

Версия 1.0.4.1

Программа для скачивания файлов по HTTP/HTTPS, FTP/FTPS и SFTP-протоколам

Оценок пока нет
VDownloader
VDownloader

Версия 4.5.2588

Программа для загрузки видео и аудио с YouTube, Rutube и других источников

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
VSO Downloader
VSO Downloader

Версия 4.1.0.18

Скачивание видео с сайтов

Оценок пока нет