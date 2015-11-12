В данном списке представлены программы для замены Internet Download Manager. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Internet Download Manager, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Internet Download Manager.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Internet Download Manager, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Internet Download Manager. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Internet Download Manager, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 9 программ
Версия 2.22
Бесплатный торрент-клиент для Windows
Версия 6.19.1
Бесплатный менеджер загрузок
Версия 6.24.1.1687
Ускорить загрузку файлов из интернета
Версия 1.0.4.1
Программа для скачивания файлов по HTTP/HTTPS, FTP/FTPS и SFTP-протоколам
Версия 2.0
Программа для скачивания файлов с различных файлообменников
Версия 4.5.2588
Программа для загрузки видео и аудио с YouTube, Rutube и других источников
Версия 3.7.0.1220
Менеджер загрузов
Версия 4.1.0.18
Скачивание видео с сайтов
Версия 4.77.0.0
Массовая скачка картинок и фотографий с сайтов