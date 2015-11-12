SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Internet Download Manager

В данном списке представлены программы для замены Internet Download Manager. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Internet Download Manager, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 9 программ

BitComet
BitComet

Версия 2.22

Бесплатный торрент-клиент для Windows

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (11)
Free Download Manager
Free Download Manager

Версия 6.19.1

Бесплатный менеджер загрузок

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (6)
Download Master
Download Master

Версия 6.24.1.1687

Ускорить загрузку файлов из интернета

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (11)
HTTP Downloader
HTTP Downloader

Версия 1.0.4.1

Программа для скачивания файлов по HTTP/HTTPS, FTP/FTPS и SFTP-протоколам

Оценок пока нет
JDownloader
JDownloader

Версия 2.0

Программа для скачивания файлов с различных файлообменников

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (12)
VDownloader
VDownloader

Версия 4.5.2588

Программа для загрузки видео и аудио с YouTube, Rutube и других источников

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
FlashGet
FlashGet

Версия 3.7.0.1220

Менеджер загрузов

Рейтинг 2,0 из 5 2,0 (2)
VSO Downloader
VSO Downloader

Версия 4.1.0.18

Скачивание видео с сайтов

Оценок пока нет
Bulk Image Downloader
Bulk Image Downloader

Версия 4.77.0.0

Массовая скачка картинок и фотографий с сайтов

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)