SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги InstallPack

В данном списке представлены программы для замены InstallPack. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на InstallPack, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 4 программы

ZipSoft
ZipSoft

Версия 2.3.1

Утилита для установки популярных программ для Windows

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (39)
UpdateHub
UpdateHub

Версия 2.4.1

Программа для автоматического обновления программ на компьютере

Рейтинг 2,0 из 5 2,0 (1)
Npackd
Npackd

Версия 1.26.9

Утилита для автоматической установки и обновления программ

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Ninite
Ninite

Версия 2023 (0.1.1.1183)

Утилита для автоматической установки и обновления программ

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)