InstallPack (Инстал Пак) — удобная и полезная утилита, при помощи которой на компьютер можно установить сотни существующих на данный момент программ под операционную систему Windows. Данное приложение позволяет частично автоматизировать процесс установки программного обеспечения.

Используя данную программу, пользователю не придется самостоятельно искать ПО и скачивать — это входит в список задач InstallPack. Некоторые из скачиваемых приложений могут быть установлены автоматически без участия пользователя, другие потребуют выполнения стандартных шагов установки программы.

Для автоматической установки и обновления программ рекомендуем пользоваться утилитой ZipSoft

Функции программы InstallPack

Программа InstallPack имеет три основные функции:

Поиск нужного программного обеспечения; Скачивание установочных файлов на компьютер; Автоматическая установка или запуск установщика скачанной программы.

Несмотря на небольшой функционал, InstallPack может стать мощным подручным инструментом для инсталляции сотен наименований программ. Одним из удобств использования данного приложения является возможность выдачи списка программ по их предназначению. С помощью InstallPack можно ознакомиться с описанием и скачать:

Антивирусы, антишпионы, фаерволы и другие приложения, предназначенные для обеспечения безопасности компьютера.

Программы для работы в локальных сетях и интернете. Сюда относятся браузеры, мессенджеры, приложения для просмотра онлайн-телевидения (IPTV) и прослушивания онлайн-радио, онлайн-игры, FTP/Torrent/Hub-клиенты (качалки) и многое другое.

Широкий спектр мультимедиа-приложений. В этот список входят видео/аудио проигрыватели, редакторы и конвертеры, графические редакторы, программы для записи данных на оптические диски, приложения захвата видео (видеосъемка экрана компьютера), различные виды кодеков и т.д.

Системные приложения и утилиты. Это различные архиваторы, программы для восстановления данных, диагностики жестких дисков и флешек, приложения контроля системных параметров и оптимизации работы компьютера, файловые менеджеры, эмуляторы CD/DVD-дисководов и другие разновидности.

Офисные приложения. Сюда относятся программы для работы с документами и изображениями (редакторы, конвертеры и т.п.), электронные словари и переводчики, органайзеры (планировщики расписания), приложения для создания презентаций и др.

Менеджеры драйверов — приложения, служащие для автоматического поиска, скачивания и установки/обновления/удаления драйверов.

Кроме того, InstallPack может отобразить список, т.н. «Must have»-программ, которые (по мнению разработчиков) должны обязательно присутствовать на любом компьютере.

Программа InstallPack может оказаться полезной при необходимости поиска приложений для выполнения конкретных задач, с которыми пользователь ранее не имел дел. Выбрав в соответствующем меню требуемый тип ПО или воспользовавшись поиском, пользователь сможет ознакомиться со всеми программами выбранной категории, а затем скачать и установить их.

Использование InstallPack также позволит избежать заражения ПК вредоносным ПО, что обычно происходит при скачивании приложений с сомнительных сайтов. Это связано с тем, что загрузка программ осуществляется с официальных сайтов их разработчиков. Еще один важный плюс данной утилиты — она позволяет скачивать и устанавливать наиболее свежие версии программного обеспечения.

Совместимость с Windows

Утилита InstallPack легко запускается на любом компьютере с установленной системой Windows разрядностью x86 и x64 всех версий, начиная с Win XP. Приложение полностью бесплатное в использовании, однако, скачиваемые с ее помощью другие программы могут оказаться платными (это никак не зависит от InstallPack). Программа имеет поддержку русского языка.