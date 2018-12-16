SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги GetSee

В данном списке представлены программы для замены GetSee. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на GetSee, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 5 программ

Zona
Zona

Версия 3.0.0.0

Клиент для торрент-трекера ZONA

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (26)
ComboPlayer
ComboPlayer

Версия 3.0.7

Полностью бесплатный и простой медиаплеер

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (21)
MediaGet
MediaGet

Версия 3.01.3941

Бесплатный торрент-клиент с возможностью просмотра торрент-видео

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (29)
USDownloader
USDownloader

Версия 1.3.5.9

Программа для скачивания медиаконтента с видеохостингов, файлообменников и других сетевых ресурсов

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
Tribler
Tribler

Версия 7.1.3

Программа для анонимного скачивания торрент-файлов и просмотра торрент-видео в онлайне

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (5)