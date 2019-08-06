GetSee — удобная программа для компьютера и мобильных устройств, с помощью которой можно скачивать любые мультимедийные файлы: кино, сериалы, игры, мультфильмы, музыка, аудиокниги. При загрузке медиафайлов, пользователи могут выбрать качество видео — HD, DVD, 4K, FullHD. При скачивании сериалов есть функция выбора оптимального перевода — английский оригинал, озвучка от LostFilm, ColdFilm, Amedia и т.д.

Поддерживается функция воспроизведения видео и аудио в режиме онлайн. В утилите есть встроенный менеджер загрузок. Также в GetSee интегрирована функция поиска — он позволяет быстро найти любой мультимедийный контент, доступный на платформе: по названию, описанию, стране или году выпуска.

Модель распространения программы GetSee — бесплатная. Интерфейс полностью переведен на русский язык. Можно купить премиум-аккаунт. Цена — 89 рублей в месяц. При покупке подписка на год действует скидка — 40% (итоговая стоимость составит 599 рублей за год). Премиум аккаунт позволяет отключить любую рекламу во время просмотра фильмов и сериалов.

Как пользоваться программой GetSee?