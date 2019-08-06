GetSee — удобная программа для компьютера и мобильных устройств, с помощью которой можно скачивать любые мультимедийные файлы: кино, сериалы, игры, мультфильмы, музыка, аудиокниги. При загрузке медиафайлов, пользователи могут выбрать качество видео — HD, DVD, 4K, FullHD. При скачивании сериалов есть функция выбора оптимального перевода — английский оригинал, озвучка от LostFilm, ColdFilm, Amedia и т.д.
Поддерживается функция воспроизведения видео и аудио в режиме онлайн. В утилите есть встроенный менеджер загрузок. Также в GetSee интегрирована функция поиска — он позволяет быстро найти любой мультимедийный контент, доступный на платформе: по названию, описанию, стране или году выпуска.
Модель распространения программы GetSee — бесплатная. Интерфейс полностью переведен на русский язык. Можно купить премиум-аккаунт. Цена — 89 рублей в месяц. При покупке подписка на год действует скидка — 40% (итоговая стоимость составит 599 рублей за год). Премиум аккаунт позволяет отключить любую рекламу во время просмотра фильмов и сериалов.
Как пользоваться программой GetSee?
- После запуска программы GetSee, откроется главное окно с библиотекой контента. Первый доступный раздел называется «GetSee». Здесь расположены последние новинки кино, мультфильмов, музыки, книг.
- Для более детального поиска нужного контента, перейдите в один из разделов, расположенных в левой части интерфейса. Например, «Кино». Откроется полный список всех доступных фильмов на портале.
- В верхней части окна можно сортировать список с фильмами по различным категориями: жанр, страна и год выпуска.
- Выберите понравившийся фильм и кликнете на название или обложку. Откроется отдельная страница с подробным описанием киноленты. Здесь пользователи могут воспроизвести трейлер фильма, добавить его в список «избранное» (чтобы посмотреть позже) или подписаться на уведомления. В правом углу находятся оценки от порталов «Кинопоиск» и «IMDb». По завершению просмотра, можно оставить собственный рейтинг (звездочки) или текстовый отзыв.
- В разделе «Смотреть» находится онлайн-плеер. Здесь пользователи могут воспроизвести фильм, музыку, сериал или аудиокнигу. После нажатия на кнопку «Смотреть» начнется буферизация — аналог предварительной загрузки фильма. Время выполнения данного процесса зависит от скорости интернет-соединения.
- В разделе «Скачать», пользователи могут загрузить мультимедийный файл на компьютер. Для этого используется встроенный в программу GetSee загрузчик.
- В разделе «Настройки» можно установить персональные параметры для утилиты: автозапуск GetSee вместе с операционной системой Windows, запуск upnp-серверов, масштабирование интерфейса (в процентах), включение или отключение аппаратного ускорения, выбор плеера для воспроизведения медиафайлов (стандартный или пользовательский).
- Также в настройках софта можно установить ограничения скачивания и отдачи. Это полезная функция для пользователей с низкой скоростью интернет-соединения.
- В подразделе «Загрузки» можно выбрать папку для сохранения файлов. Далее находится раздел с настройками уведомлений для каждого из доступных мультимедийных разделов (фильмы, музыка, книги, журналы, игры, аудиокниги) — их можно включить или отключить.
- Чтобы посмотреть список всех загруженных файлов с помощью программы GetSee — необходимо открыть раздел «Загрузки» в левой части интерфейса.