Free YouTube to MP3 Converter — программа для скачивания с YouTube музыки с параллельной конвертацией мультимедиа-файлов в один из поддерживаемых аудиоформатов. Приложение имеет поддержку русского языка, работает в системах Windows версии XP SP3 или выше (32 и 64 бит).

Как скачать видео из YouTube?

Ключевая функция программы Free YouTube to MP3 Converter — скачивание видео с видеохостинга YouTube и последующая автоматическая его конвертация в аудио. Загрузка мультимедиа данных осуществляется по прямой ссылке на страницу с местоположением файла (т.е. ссылку можно скопировать с адресной строки браузера). При добавлении ссылки в буфер обмена (копировании) приложение автоматически считывает ее из памяти — пользователю достаточно нажать на кнопку «Вставить» в основном окне программы, после чего мультимедиа-файл автоматически добавится в очередь на скачивание.

Пользователю доступно несколько опций, определяющих параметры сохранения исходного файла. К ним относятся:

Возможность сохранения аудио в формате MP3, FLAC, M4A, AAC, OGG и WAV.

Возможность выбора качества выходного аудио-файла (только MP3). В программе предусмотрено несколько готовых пресетов для MP3-записей с различающимися параметрами битрейта, частотной дискретизации и канальности (моно и стерео).

Возможность объединения нескольких мультимедиа в один единый файл путем слияния аудио.

Из дополнительных возможностей и особенностей программы выделим:

Приложение Free YouTube to MP3 Converter также можно настроить под скачивание видеороликов с YouTube. Данная функция включается в настройках приложения (установить галочку напротив пункта «Сохранить оригинальные файлы с YouTube после конвертации»).

При необходимости обхода блокировок видеохостинга YouTube в программе предусмотрена возможность использования прокси-сервера для работы в сети интернет.

Для пользователей iTunes предусмотрена функция автоматического добавления скачиваемых MP3-файлов в плейлист.

И другие.

Полная версия Free YouTube to MP3 Converter

Free YouTube to MP3 Converter является платной программой. Без ввода лицензионного ключа приложение позволяет лишь конвертировать мультимедиа в MP3-формат с настройками качества по умолчанию. Кроме того, в бесплатной версии значительно урезана скорость скачивания файлов с видеохостинга YouTube.