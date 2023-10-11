SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги FlashGet

В данном списке представлены программы для замены FlashGet. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на FlashGet, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 2 программы

Internet Download Manager
Internet Download Manager

Версия 6.43.15

Менеджер закачек

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (6)
Free Download Manager
Free Download Manager

Версия 6.19.1

Бесплатный менеджер загрузок

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (6)