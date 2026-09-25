Epic Games Launcher — программа для скачивания игр с игрового портала Epic Games Store и последующего их запуска на компьютере. Это бесплатное программное обеспечение для операционных систем Windows 7 и выше (32 и 64 бит). Интерфейс имеет частичный перевод на русский язык.

Зачем нужна программа Epic Games Launcher?

Программа Epic Games Launcher является клиентом игрового портала Epic Games Store, с которого можно скачивать платные и бесплатные игры для компьютера с возможностью их последующего запуска прямо из приложения. Геймерам доступны сотни, если не тысячи, игр от разработчиков и издателей со всего мира, распространяющих свою игровую продукцию через сервис Epic Games Store. Также через данный лаунчер осуществляется загрузка и установка дополнений для игр, если таковые становятся доступными для покупки (и при условии наличия у пользователя базовой игры).

Кроме того, в Epic Games Launcher можно почитать последние новости из игровой индустрии, в т.ч. и о предстоящих релизах игр.

Отметим, что время от времени (раз или два в неделю) на игровом портале Epic Games Store появляются бесплатные игры, которые нужно успеть скачать и установить до окончания соответствующей акции.

Функции программы Epic Games Launcher

Программа Epic Games Launcher — классический лаунчер с функцией скачивания, запуска и организации уже скачанных игр в библиотеке (в ней отражаются все установленные через клиент игры). Как и у других аналогичных приложений, в Epic Games Launcher предусмотрен встроенный поиск игр по ключевым словам, стоимости, игровым жанрам, а также особенностям (например, можно вывести список игр с достижениями, поддержкой геймпадов, одиночных или многопользовательских игр и т.д.).

Отдельно отметим наличие функции облачных сохранений. Благодаря ей геймер может не беспокоиться за сохранность своего игрового процесса при внезапной поломке компьютера или даже полном уничтожении данных с диска. Чтобы продолжить игру с чекпоинта, достаточно установить Epic Games Launcher и авторизоваться в ней (единственное, что нельзя терять — адрес электронной почты, доступ к одному из сервисов или одной из социальных сетей, использованной при регистрации).