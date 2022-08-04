SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги EA Download Manager

В данном списке представлены программы для замены EA Download Manager. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на EA Download Manager, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 4 программы

EA App
EA App

Версия 13.809.0.6322

Игровой клиент Electronic Arts

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (41)
Ubisoft Connect
Ubisoft Connect

Версия 174.2.0.13389

Программа для скачивания игр от Ubisoft

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (15)
Epic Games Launcher
Epic Games Launcher

Версия 20.3.3

Программа для скачивания игр из Epic Games Store

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (5)
Steam
Steam

Версия 2.10.91.91

Клиент для игрового сервиса Steam

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 (3)