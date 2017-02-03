EA Download Manager больше не обновляется. Скачивайте Origin

С помощью менеджера закачек EA Download Manager покупать игры от компании Electronic Arts (EA) очень удобно и просто. Установите EA Download Manager на своем компьютере и создайте учетную запись на сайте EA. С такой системой покупки электронных игр все ваши данные будут храниться в одном месте, а вы будете полностью уверены в том, что загружаемый контент лицензирован и не содержит вирусов.

EA Download Manager самостоятельно запускает распаковку файла и загружает приобретенную игру без сбоев. Помимо этого, вы всегда сможете скачать обновление для любимой игры.