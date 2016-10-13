SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги DC++

В данном списке представлены программы для замены DC++. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на DC++, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 4 программы

uTorrent
uTorrent

Версия 3.6.0

Бесплатный торрент-клиент

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (33)
ComboPlayer
ComboPlayer

Версия 3.0.7

Полностью бесплатный и простой медиаплеер

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (21)
Shareman
Shareman

Версия 3

Программа для скачивания фильмов, музыки, игр, бесплатный файлообменник

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (83)
eMule
eMule

Версия 0.50a

Свободный клиент файлообменной сети ed2k.

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (1)