Auslogics Video Grabber — программа для скачивания видео с популярных видеохостингов, в т.ч. YouTube, с возможностью его конвертации в различные форматы. Это условно-бесплатная программа. У бесплатной версии имеются ограничения. Программа подходит для компьютеров под управлением Windows 7/8/8.1/10/11 (32 и 64 бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык.

Зачем нужна программа Auslogics Video Grabber?

Основная функция Auslogics Video Grabber — извлечение прямых ссылок на видео со страниц различных сайтов и его сохранение на компьютере. Программа позволяет скачивать видеоконтент в высоком качестве (вплоть до 8К).

Она работает не только с видеохостингами, вроде YouTube или Vimeo, но и с социальными сетями, видеосервисами от поисковых систем (Bing, yahoo!) и т.д. В общей сложности, посредством Auslogics Video Grabber можно скачивать видео с более чем тысячи онлайн-ресурсов.

Функции программы Auslogics Video Grabber

Помимо скачивания видео, программа Auslogics Video Grabber также оснащена следующим функционалом:

Автоматическая конвертация видео в выбранном пользователем формате. Также предусмотрена возможность конвертации видео под смартфоны Android и iOS-гаджеты.

Наличие отдельной функции изменения разрешения видео, независимо от его формата.

Возможность выбора качества скачиваемого видео (по умолчанию скачивается видеоконтент в самом высоком разрешении).

Возможность скачивания видео по заранее заданному расписанию.

Возможность поставки загрузок на паузу с последующим докачиванием видео (если это позволяет сайт, откуда осуществляется скачивание).

Однако все функции, кроме возможности выбора качества видео, недоступны в бесплатной версии программы Auslogics Video Grabber.

Как пользоваться программой Auslogics Video Grabber?

Программа Auslogics Video Grabber максимально проста в использовании. Для скачивания видеоконтента пользователю достаточно вставить ссылку, скопированную из адресной строки браузера, в программу и нажать кнопку скачивания. Но если оставить активной функцию «Автоматической вставки ссылки», то и этого делать не придется — она будет вставлена в окно программу сразу после копирования из адресной строки браузера.