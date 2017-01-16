Adobe Download Assistant – это маленькая утилита, главная цель которой – загрузка нового контента компании Adobe на ваш компьютер. Теперь пользователю не нужно ежедневно обновлять официальный сайт, чтобы узнать, какое новое программное обеспечение появилось для Adobe Photoshop или других знаменитых продуктов.

Скачать маленькую программу можно абсолютно бесплатно на официальном сайте компании или на Softsalad.ru. Существуют версии для различных операционных систем. Возможно использование программы браузером.