4K Video Downloader — программа для скачивания видео и музыки с популярных видеохостингов и социальных сетей с возможностью выбора разрешения вплоть до 8К с частотой в 60 FPS. Это условно-бесплатный менеджер загрузок, бесплатная версия которого имеет функциональные ограничения, а также ограничения по количеству загрузок в сутки (не более 30) и одновременно скачиваемых файлов (1).

Программа 4K Video Downloader работает в 32-х и 64-битных версиях Windows Vista/7/8/8.1/10. Интерфейс приложения имеет перевод на русский язык.

Программа 4K Video Downloader

4K Video Downloader — менеджер загрузок, предназначенный для скачивания видеороликов и музыкальных композиций с популярных аудио-/видеохостингов и социальных сетей. Кроме того, приложение позволяет сохранять в файлы потоковые видео, транслируемые в режиме реального времени (т.е. стримы).

Для скачивания пользователю достаточно вставить в программу ссылку на загружаемый медиаконтент — все остальное приложение сделает самостоятельно, предоставив при этом возможность выбора качества скачиваемого видео/аудио.

На момент написания обзора программа 4K Video Downloader поддерживала скачивание видео- и аудиоматериалов со следующих веб-сервисов:

YouTube

Vimeo

TikTok

SoundCloud

Flickr

DailyMotion

Naver TV

Likee

Tumblr

А также стримы с YouTube Gaming и Twitch.

Список поддерживаемых программой 4K Video Downloader веб-сервисов постоянно расширяется.

Функции 4K Video Downloader

Одна из ключевых особенностей 4K Video Downloader — предельно простое использование. Пользователю только требуется скопировать ссылку в адресной строке браузере на видео или аудио, а затем нажать кнопку «Вставить ссылку» в программе — по истечению нескольких секунд отобразится окно, в котором можно будет выбрать качество и формат скачиваемого материала.

Из дополнительных функций и особенностей менеджера загрузок 4K Video Downloader также отметим:

Возможность извлечения аудио из любого скачиваемого видео (здесь также можно выбрать формат и качество).

Скачивание субтитров к видео (если таковые присутствуют) на различных языках.

Активировав «Умный режим» скачивания, пользователь может предварительно выбрать подходящий формат и качество для скачиваемых медиафайлов, что позволит в будущем скачивать материалы без предварительного выбора данных параметров (при этом скачивание не будет осуществляться в случае отсутствия на странице веб-сервиса видео/аудио, несоответствующего качества/формата).

Скачивание стереоскопического 3D и 360 VR-видео, если таковые форматы видеофайлов присутствуют на странице веб-сервиса.

Возможность скачивания целых плейлистов с автоматической генерацией M3U-файлов.

Пользователи YouTube могут скачивать приватные видео после авторизации на сервисе через программу 4K Video Downloader. При необходимости также можно активировать функцию автоматического скачивания новых видео с YouTube-каналов, на которые подписан пользователь.

Скачивание высококачественного (265 Кбит/с) HQ-аудио для подписчиков YouTube Premium.

Возможность ограничения скорости загрузки в пределах от 100 Кбит/с до 50 Мбит/сек.

Также предусмотрена возможность настройки Proxy-сервера (HTTP, HTTPS, SOCKS4 или SOCKS5) для обхода блокировок того или иного видеохостинга или социальной сети.

На момент написания обзора стоимость программы 4K Video Downloader составляла 999 руб. за «Персональную» версию и 2500 руб. за расширенную «Про» версию.