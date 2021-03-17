SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги µTorrent Web

В данном списке представлены программы для замены µTorrent Web. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на µTorrent Web, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 6 программ

uTorrent Classic
uTorrent Classic

Версия 3.6

Программа для скачивания торрентов

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (41)
BitComet
BitComet

Версия 2.22

Бесплатный торрент-клиент для Windows

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (11)
BitTorrent Classic
BitTorrent Classic

Версия 7.11

Бесплатный торрент-клиент

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (7)
Torrent Manager PRO
Torrent Manager PRO

Версия 1.318.149.0

Альтернативный торрент-клиент

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)
uTorrent
uTorrent

Версия 3.6.0

Бесплатный торрент-клиент

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (33)
MediaGet
MediaGet

Версия 3.01.3941

Бесплатный торрент-клиент с возможностью просмотра торрент-видео

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (29)