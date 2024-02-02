µTorrent Web — веб-ориентированный торрент-клиент для загрузки файлов через протокол BitTorrent со встроенными плеерами для воспроизведения видео и аудио в браузере.

Программа распространяется условно-бесплатно, работает на операционной системе Windows 7 и выше (64-бит) и имеет полностью русифицированный интерфейс.

Функции и возможности программы uTorrent Web

µTorrent Web — программа, которая работает через браузер, что по сути является аналогом обычной десктопной версии µTorrent. У веб-версии есть как свои преимущества, так и недостатки. Вот основные функции и возможности µTorrent:

Веб-клиент с работой в браузере. Программа не является отдельным приложением в классическом понимании — после установки она запускается внутри вкладки браузера. Интерфейс максимально упрощен и напоминает обычный веб-сайт, что делает программу понятной для тех, кто никогда раньше не пользовался аналогичным софтом. Несмотря на работу в браузере, все загруженные файлы сохраняются на накопитель в указанную пользователем папку.

Мгновенное воспроизведение медиафайлов. Главная особенность µTorrent Web — возможность запустить видео или аудиофайл почти сразу после начала загрузки, не дожидаясь ее завершения. Плеер встраивается прямо в браузер, позволяя оценить качество контента и убедиться, что загружается нужный файл. Это особенно удобно для проверки фильмов, сериалов или музыкальных альбомов без необходимости сначала скачивать несколько гигабайт данных.

Сканер безопасных торрентов в поисковиках. После установки программа добавляет специальную функцию в результаты поиска. Рядом с найденными торрент-файлами и магнит-ссылками появляются цветные метки, определяющие их безопасность. Это помогает отсеивать потенциально опасные или поддельные раздачи и переходить к загрузке, не заходя на сами торрент-трекеры.

Простой интерфейс и работа с любыми файлами. µTorrent Web не перегружена множеством настроек и технических параметров, которые есть в классическом µTorrent. Управление загрузками сведено к кнопкам Добавить , Пауза , Удалить и ползункам скорости. При этом программа поддерживает не только видео, но и любые другие типы файлов: архивы, документы, образы дисков, программы. Размер загружаемого файла также не ограничен.

, , и ползункам скорости. При этом программа поддерживает не только видео, но и любые другие типы файлов: архивы, документы, образы дисков, программы. Размер загружаемого файла также не ограничен. Настройка скорости скачивания. Пользователь может ограничивать скорость отдачи и приема, чтобы освободить интернет-канал для других задач. Доступна настройка автоматической приостановки загрузок при выходе из браузера.

Как скачивать файлы с помощью uTorrent Web?

Процесс приема файлов в программе µTorrent Web практически не отличается от десктопной версии µTorrent. Чтобы скачать нужный файл, нужно следовать простым шагам:

После установки программа автоматически запустится на ПК пользователя и будет находиться в трее. Не нужно ее открывать вручную. Чтобы начать скачивание файла, нужно просто нажать ЛКМ по скачанному торренту 2 раза, после чего откроется веб-интерфейс с опциями. На данном этапе нужно выбрать директорию для скачивания и файлы, которые доступны для загрузки. По умолчанию выбраны все файлы, которые предлагаются для загрузки. После выбора директории нужно нажать кнопку Ок, после чего начнется скачивание файлов. Прервать скачивание можно, нажав на кнопку Приостановить, либо закрыв вкладку в браузере. После скачивания все файлы будут доступны в указанной директории. Веб-версия также позволяет запускать медиафайлы, не дожидаясь полного скачивания.

С помощью торрент-клиента можно не только скачивать данные, но и раздавать их, а также выбирать приоритеты скачивания в случае одновременной загрузки двух и более файлов.