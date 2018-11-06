SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Torrent Manager PRO

В данном списке представлены программы для замены Torrent Manager PRO. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Torrent Manager PRO, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 10 программ

uTorrent Classic
uTorrent Classic

Версия 3.6

Программа для скачивания торрентов

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (41)
qBittorrent
qBittorrent

Версия 5.2.4

Программа (торрент-клиент) для скачивания и раздачи файлов в BitTorren-сетях

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (21)
Transmission
Transmission

Версия 4.1.3

Программа для скачивания файлов из торрент-сетей

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (9)
µTorrent Web
µTorrent Web

Версия 1.4

Программа для скачивание торрент-файлов в браузере

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (4)
Tixati
Tixati

Версия 3.38-1

Программа для поиска и скачивания торрентов

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (8)
Deluge
Deluge

Версия 2.2.0

Торрент-клиент с открытым исходным кодом

Рейтинг 2,0 из 5 2,0 (1)
BitTorrent Classic
BitTorrent Classic

Версия 7.11

Бесплатный торрент-клиент

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (7)
uTorrent
uTorrent

Версия 3.6.0

Бесплатный торрент-клиент

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (33)
MediaGet
MediaGet

Версия 3.01.3941

Бесплатный торрент-клиент с возможностью просмотра торрент-видео

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (29)
Vuze
Vuze

Версия 5.7.6.0

Программа (торрент-клиент) для скачивания и раздачи файлов в BitTorrent-сетях

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (3)