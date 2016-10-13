SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги qBittorrent

В данном списке представлены программы для замены qBittorrent. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на qBittorrent, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 16 программ

uTorrent Classic
uTorrent Classic

Версия 3.6

Программа для скачивания торрентов

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (41)
BitComet
BitComet

Версия 2.22

Бесплатный торрент-клиент для Windows

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (11)
Tixati
Tixati

Версия 3.38-1

Программа для поиска и скачивания торрентов

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (8)
Deluge
Deluge

Версия 2.2.0

Торрент-клиент с открытым исходным кодом

Рейтинг 2,0 из 5 2,0 (1)
BitTorrent Classic
BitTorrent Classic

Версия 7.11

Бесплатный торрент-клиент

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (7)
Torrent Manager PRO
Torrent Manager PRO

Версия 1.318.149.0

Альтернативный торрент-клиент

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)
uTorrent
uTorrent

Версия 3.6.0

Бесплатный торрент-клиент

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (33)
ComboPlayer
ComboPlayer

Версия 3.0.7

Полностью бесплатный и простой медиаплеер

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (21)
MediaGet
MediaGet

Версия 3.01.3941

Бесплатный торрент-клиент с возможностью просмотра торрент-видео

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (29)
Shareman
Shareman

Версия 3

Программа для скачивания фильмов, музыки, игр, бесплатный файлообменник

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (83)
FrostWire
FrostWire

Версия 6.7.8

Бесплатный торрент-клиент для Windows с возможностью просмотра видео и прослушивания аудио

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)
BitTornado
BitTornado

Версия 0.3.17

Бесплатный торрент-клиент для Windows с поддержкой командной строки

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (4)
Tribler
Tribler

Версия 7.1.3

Программа для анонимного скачивания торрент-файлов и просмотра торрент-видео в онлайне

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (5)
Vuze
Vuze

Версия 5.7.6.0

Программа (торрент-клиент) для скачивания и раздачи файлов в BitTorrent-сетях

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (3)
BitSpirit
BitSpirit

Версия 3.6.0.550

Менеджер закачек и torrent-клиент

Оценок пока нет
eMule
eMule

Версия 0.50a

Свободный клиент файлообменной сети ed2k.

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (1)