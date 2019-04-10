SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги FileZilla Client

В данном списке представлены программы для замены FileZilla Client. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на FileZilla Client, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 4 программы

uTorrent Classic
uTorrent Classic

Версия 3.6

Программа для скачивания торрентов

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (41)
BitComet
BitComet

Версия 2.22

Бесплатный торрент-клиент для Windows

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (11)
ComboPlayer
ComboPlayer

Версия 3.0.7

Полностью бесплатный и простой медиаплеер

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (21)
FrostWire
FrostWire

Версия 6.7.8

Бесплатный торрент-клиент для Windows с возможностью просмотра видео и прослушивания аудио

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)