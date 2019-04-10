FileZilla Client — бесплатный и многофункциональный FTP-клиент с открытым исходным кодом для удобного обмена файлами с удалёнными серверами.
Поддерживает протоколы FTP, FTPS (FTP через SSL/TLS) и SFTP, обеспечивая безопасность передачи данных. Совместим с большим количеством операционных систем: Windows, Linux, macOS. Для Windows доступны версии 32-бит (x86) и 64-бит (x86). Клиент официально работает на Windows 10, Windows 11, а также на более старых версиях, начиная с Windows 8.
Основные возможности
- Простота использования и полностью русифицированный интерфейс
- Два режима отображения: панель удалённого сервера и вашего локального компьютера для интуитивного управления файлами
- Надёжное докачивание файлов после разрыва соединения и поддержка файлов размером более 4 ГБ
- Менеджер сайтов для сохранения подключений, очередь загрузки и поддержка вкладок для многозадачности
- Гибкие настройки скорости загрузки и выгрузки
- Возможность удалённого редактирования файлов
- Перетаскивание объектов мышью (drag-and-drop)
FileZilla Client — выбор для веб-разработчиков, администраторов сайтов, системных администраторов и всех, кому нужно управлять файлами на хостингах, серверах и NAS-устройствах.