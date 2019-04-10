FileZilla Client — бесплатный и многофункциональный FTP-клиент с открытым исходным кодом для удобного обмена файлами с удалёнными серверами.

Поддерживает протоколы FTP, FTPS (FTP через SSL/TLS) и SFTP, обеспечивая безопасность передачи данных. Совместим с большим количеством операционных систем: Windows, Linux, macOS. Для Windows доступны версии 32-бит (x86) и 64-бит (x86). Клиент официально работает на Windows 10, Windows 11, а также на более старых версиях, начиная с Windows 8.

Основные возможности

Простота использования и полностью русифицированный интерфейс

Два режима отображения: панель удалённого сервера и вашего локального компьютера для интуитивного управления файлами

Надёжное докачивание файлов после разрыва соединения и поддержка файлов размером более 4 ГБ

Менеджер сайтов для сохранения подключений, очередь загрузки и поддержка вкладок для многозадачности

Гибкие настройки скорости загрузки и выгрузки

Возможность удалённого редактирования файлов

Перетаскивание объектов мышью (drag-and-drop)

FileZilla Client — выбор для веб-разработчиков, администраторов сайтов, системных администраторов и всех, кому нужно управлять файлами на хостингах, серверах и NAS-устройствах.