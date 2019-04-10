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FileZilla Client

FileZilla Client

Подключение к FTP серверам

4,0 (2)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 3.71.1
Скачать 12 MB
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История изменений

Версия 3.71.1

  • Улучшено распознавание интерактивного запроса SFTP как обычного запроса пароля, если сервер не предлагает отдельный способ авторизации по паролю.

Оценки программы

4,0

2 оценки Оценок пока нет

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