SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги BitSpirit

В данном списке представлены программы для замены BitSpirit. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на BitSpirit, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 14 программ

uTorrent Classic
uTorrent Classic

Версия 3.6

Программа для скачивания торрентов

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (41)
qBittorrent
qBittorrent

Версия 5.2.4

Программа (торрент-клиент) для скачивания и раздачи файлов в BitTorren-сетях

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (21)
Download Studio
Download Studio

Версия 1.23.0.0

Программа для скачивания торрент-файлов, в т.ч. из встроенной библиотеки загрузок

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (21)
BitComet
BitComet

Версия 2.22

Бесплатный торрент-клиент для Windows

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (11)
Transmission
Transmission

Версия 4.1.3

Программа для скачивания файлов из торрент-сетей

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (9)
Deluge
Deluge

Версия 2.2.0

Торрент-клиент с открытым исходным кодом

Рейтинг 2,0 из 5 2,0 (1)
Zona
Zona

Версия 3.0.0.0

Клиент для торрент-трекера ZONA

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (26)
uTorrent
uTorrent

Версия 3.6.0

Бесплатный торрент-клиент

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (33)
ComboPlayer
ComboPlayer

Версия 3.0.7

Полностью бесплатный и простой медиаплеер

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (21)
MediaGet
MediaGet

Версия 3.01.3941

Бесплатный торрент-клиент с возможностью просмотра торрент-видео

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (29)
FrostWire
FrostWire

Версия 6.7.8

Бесплатный торрент-клиент для Windows с возможностью просмотра видео и прослушивания аудио

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)
BitTornado
BitTornado

Версия 0.3.17

Бесплатный торрент-клиент для Windows с поддержкой командной строки

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (4)
Tribler
Tribler

Версия 7.1.3

Программа для анонимного скачивания торрент-файлов и просмотра торрент-видео в онлайне

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (5)
Vuze
Vuze

Версия 5.7.6.0

Программа (торрент-клиент) для скачивания и раздачи файлов в BitTorrent-сетях

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (3)