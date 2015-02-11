SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги ZoneAlarm Firewall

В данном списке представлены программы для замены ZoneAlarm Firewall. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на ZoneAlarm Firewall, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 2 программы

Simplewall
Simplewall

Версия 3.8.7

Бесплатный сетевой экран (фаервол) для Windows

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (3)
UserGate Proxy & Firewall
UserGate Proxy & Firewall

Версия 6

Прокси-сервер для доступа в Интернет

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