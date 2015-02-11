ZoneAlarm Firewall — фаерволл (брандмауэр) для операционных систем Windows 7, 8, 8.1 и 10 (32 / 64 бит) с функциями сетевого антивируса. Программа предназначена для контроля сетевой активности любых программ, установленных на компьютере, передачи/приема трафика по сетевым портам, автоматической блокировки неавторизованных (неразрешенных пользователем) входящих/исходящих соединений.

Брандмауэр ZoneAlarm Firewall также предоставляет инструменты по защите компьютера от сетевых атак, фишинговых сайтов, вредоносных программ. Для использования платной версии программы ZoneAlarm Firewall следует оформить подписку. На момент написания обзора годовая подписка на один компьютер имела стоимость в $39.95.

Зачем нужен брандмауэр ZoneAlarm Firewall?

Существует две — платная и бесплатная — версии программы: ZoneAlarm Pro Firewall и ZoneAlarm Free Firewall, соответственно. Бесплатная версия фаервола имеет следующие функциональные возможности:

Наблюдение за входящим/исходящим трафиком. Сразу после установки программа ZoneAlarm Firewall отслеживает сетевую активность всех запущенных процессов. Если какой-либо процесс делает попытки отправки/приема трафика, его сетевая активность автоматически блокируется, на экран выводится диалоговое окно, в котором пользователю предлагается выбрать — разрешить или блокировать работу программы. В любой момент пользователь может отменить блокировку или, наоборот, добавить процесс в список блокируемых объектов.

Блокировка заданных пользователем хостов/сайтов, IP-адресов (в т.ч. диапазонов IP) и масок подсети. Также возможно создание белого списка сайтов/IP/масок. Все прочие объекты, не вошедшие в данный список, будут заблокированы.

Мониторинг беспроводных сетевых подключений. Если компьютер подключается к незащищенной Wi-Fi-сети, возникает опасность подвергнуться сетевым атакам с других устройств, подключенных к этой же сети. Программа ZoneAlarm Firewall автоматически закрывает все сетевые порты, блокируя тем самым подключения к компьютеру извне (до распоряжения пользователя).

Защита от руткитов и прочих вредоносных программ, запускающихся при старте компьютера. Фаервол ZoneAlarm Firewall в этом плане ведет себя как антивирус, запускаясь еще на стадии загрузки ОС — до того, как будут загружены все остальные программы, в т.ч. всевозможные вирусы. После загрузки ZoneAlarm Firewall сразу же начинает мониторить сетевой трафик, блокируя его передачу всеми неавторизованными процессами.

Антифишинговая защита. Данная функция работает только в браузере Google Chrome и в случае, если пользователь установил соответствующее расширение для него (предлагается установить по время основной установки программы). В случае установки плагина ZoneAlarm Firewall будет отслеживать все URL-адреса, открываемые в браузере, и при необходимости автоматически блокировать те, что несут угрозу, а также предупреждать пользователя о потенциальной опасности при заполнении веб-форм.

Защита от «Уязвимостей нулевого дня» (Zero-Day Protection). Еще одна функция расширения для Google Chrome. Это защита от угроз, что еще не были изучены разработчиками антивирусных программ. В основном к ним относятся вредоносные веб-скрипты, макросы для электронных документов и прочий контент, основная задача которого — скачивание вредоносных программ. ZoneAlarm Firewall отслеживает все скачиваемые через браузер файлы, анализирует их поведение и, в случае чего, автоматически блокирует их сетевую активность.

Расширенная Pro-версия брандмауэра ZoneAlarm Firewall имеет следующие дополнительные функции: