ZennoPoster — программа для автоматизации однообразной работы в интернете.

Утилита в большей мере используется для продвижения сайтов через социальные сети. Приложение окажется особенно полезным для сайтостроителей и веб-разработчиков. Программа с успехом может использоваться для создания нескольких аккаунтов на каком-либо интернет-ресурсе, организации массовых рассылок и одновременной загрузки большого числа файлов в облако или на файлобменник.

Пользователей привлекает удобный интерфейс и огромное разнообразие готовых шаблонов для выполнения необходимых задач. Кроме предложенных вариантов, в интернете можно найти готовые шаблоны для автоматизации работы с большинством популярных сайтов. Если вам не удалось найти подходящий шаблон и нет желания разбираться в тонкостях работы приложения, его можно заказать у одного из веб-мастеров. Для этого понадобится лишь небольшая оплата и минимум времени.

Частью программы ZennoPoster является встроенная утилита ProxyCheker, которая позволяет одновременно проверять несколько прокси-серверов на работоспособность для последующего их использования в ZennoPoster.

Бесплатно предлагается только демо-версия, которая, проработав некоторое время, предложит приобрести программу. Утилита успешно работает со всеми версиями операционной системы Windows, начиная с XP. Программа работает в 32-битном режиме, но через режим совместимости будет поддерживаться и на 64-битных системах. Есть поддержка русского интерфейса.

Преимущества ZennoPoster:

Универсальность. Программа может использоваться для автоматизации практически любой рутинной задачи, которая может возникнуть перед пользователем в интернете.

Работа по расписанию. Задание действий для выполнения в любое поставленное время.

Многозадачность. Одновременное выполнение нескольких поставленных задач. Одновременная работа с несколькими прокси-серверами.

Работа с Flash-контентом. Поддерживается выполнение задач внутри Flash-содержимого веб-страниц.

Дополнительные функции, в том числе обход проверки на робота и завуалированное выполнение задач под видом реального пользователя. Недостатки ZennoPoster: