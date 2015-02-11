SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Xvirus Personal Firewall

В данном списке представлены программы для замены Xvirus Personal Firewall. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Xvirus Personal Firewall, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 3 программы

Simplewall
Simplewall

Версия 3.8.7

Бесплатный сетевой экран (фаервол) для Windows

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (3)
TMeter
TMeter

Версия 18.0.875

Программа для учета сетевого трафика и организации доступа в интернет

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
UserGate Proxy & Firewall
UserGate Proxy & Firewall

Версия 6

Прокси-сервер для доступа в Интернет

Оценок пока нет