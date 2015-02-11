Xvirus Personal Firewall — фаервол (брандмауэр) для операционных систем Windows Vista, 7, 8, 8.1 и 10 (подходит для 32-х и 64-битных систем). Это условно-бесплатная программа с ограничениями по функционалу в бесплатной версии. Интерфейс приложения не имеет перевода на русский язык.

Зачем нужен фаервол Xvirus Personal Firewall?

Распространяемая бесплатно версия фаервола Xvirus Personal Firewall предоставляет пользователям возможность мониторинга всех сетевых подключений компьютера и создания списка программ, которым разрешен или запрещен доступ в сеть. Модуль мониторинга предоставляет такие необходимые сетевые сведения обо всех запущенных в Windows процессах, как:

Используемый процессом сетевой протокол (TCP, UDP).

Локальный адрес сетевого интерфейса (подключения), используемый процессами для выхода в сеть, а также номер задействованного для этого сетевого порта.

Удаленный сетевой адрес с номером порта, с которым в данный момент времени запущенный процесс обменивается данными.

Текущий сетевой статус процесса (установлено соединение, ожидание и т.д.).

Идентификационный номер (ID) в древе процессов Windows.

Модуль мониторинга Xvirus Personal Firewall также позволяет принудительно завершать работу процессов, а также добавлять их в «черный» или «белый» список. Возможность блокировки доступа программ в сеть — вторая функция, доступная в бесплатной версии данного приложения.

В отличие от стандартного брандмауэра Windows, управление списками разрешенных/блокируемых программ в Xvirus Personal Firewall осуществляется в несколько кликов мышью. «Черный» и «белый» списки можно пополнять из модуля мониторинга сетевой активности либо из настроек путем указания исполнимых файлов программ вручную.

Дополнительные функции PRO-версии Xvirus Personal Firewall

В PRO-версии фаервола Xvirus Personal Firewall предусмотрено несколько полезных автоматических функций обеспечения безопасности, куда относятся:

Защита от программ-вымогателей (ransomware).

Выявление вредоносных и потенциально-опасных программ путем сверки их сигнатур с сигнатурами, хранящимися на удаленном облачном сервисе (благодаря этому программе незачем постоянно обновлять сигнатуры).

Автоматическое сканирование оперативной памяти с целью выявления вредоносного кода.

Отдельно отметим наличие функции защиты настроек фаервола Xvirus Personal Firewall при помощи задаваемого пользователем пароля. Это позволяет использовать программу, например, для контроля (в т.ч. родительского) доступа в сеть других пользователей ПК. Данная функция доступна и в бесплатной версии брандмауэра.