Xbox Game Bar — программа для записи видео и создания скриншотов экрана компьютера. Приложение в основном используется для записи игровых видео, хотя его можно использоваться для видеозахват вообще любых открытых окон. Xbox Game Bar относится к универсальным приложениям Windows (UWP), которые обычно устанавливаются на компьютер вместе с операционной системой.

сли программа отсутствует, ее можно скачать из магазина «Windows Store» (бесплатно). Xbox Game Bar работает только в Windows 10 (32 и 64 бит). Язык интерфейса соответствует языку интерфейса самой системы.

Xbox Game Bar — что это за программа?

Программа Xbox Game Bar предназначена для захвата видео и создания скриншотов с экрана компьютера при воспроизведении игр. Приложение может использоваться и в качестве традиционного инструмента захвата экрана, но его функциональные возможности ограничены записью видео из указанного окна (осуществлять съемку, к примеру, области экрана невозможно). Но для записи игровых видео в Xbox Game Bar предусмотрено все необходимое:

Возможность записи игр, запущенных в полноэкранном режиме (элементы управления программой будут расположены поверх игры), со звуком или без. Также возможна запись звука с микрофона (совместно или вместо звука из самой игры).

Возможность наложения на экран оверлеев, отображающих текущий уровень загруженности центрального и графического процессоров, объем использованной/свободной оперативной и видеопамяти, а также частоты кадров в секунду (FPS). Причем оверлей с FPS отображает два значения — текущую и ту частоту кадров, которая была зарегистрирована 60 секунд назад. Это позволяет игроку оценивать производительность компьютера, изменяя настройки графики в игре или, к примеру, завершая работу фоновых приложений, потребляющих вычислительные ресурсы.

При наличии на компьютере приложения «Xbox» в Xbox Game Bar добавляются новые функции: возможность голосового общения и переписки в чате с другими игроками (добавленными в список друзей), поиска группы для совместного прохождения игр (которые поддерживают такую возможность), выгружать видео и скриншоты в «Сообщество Xbox» (социальную сеть для геймеров), а также отслеживать достижения в играх (как свои, так и друзей). Большинство сетевых функций Xbox Game Bar работает вне зависимости от того, на какой платформе была запущена программа — на ПК или игровой приставке Xbox.

Возможность привязки к Xbox Game Bar учетной записи «Spotify», что позволит игроку прослушивать музыкальные композиции с данного сервиса прямо во время игры.

Возможность управления инструментами записи видео и создания скриншотов посредством горячих клавиш и другие функции (задаются в настройках).

Чтобы использовать программу Xbox Game Bar для записи видео из обычных окон, сразу после вызова приложения (по умолчанию это клавиши «Win + G») следует кликнуть по элементу «Да, это игра». Иногда Xbox Game Bar может не отображаться в запущенных в полноэкранном режиме играх. Чтобы устранить неполадку, игру нужно перевести в оконный режим, затем также — нажать «Win + G», кликнуть «Да, это игра», и уже после можно обратно переводить ее в полноэкранный режим.