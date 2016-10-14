SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Wirecast

В данном списке представлены программы для замены Wirecast. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Wirecast, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 7 программ

OBS Studio
OBS Studio

Версия 32.2.2

Программа для трасляции видео (стриминга) в интернет

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (22)
NVIDIA Broadcast
NVIDIA Broadcast

Версия 2.0.0.23090415

Программа для стриминга видео в интернет

Рейтинг 2,0 из 5 2,0 (1)
NVIDIA GeForce Experience
NVIDIA GeForce Experience

Версия 3.28.0.417

Утилита для настройки драйверов видеокарт от Nvidia

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Open Broadcaster Software
Open Broadcaster Software

Версия 22.0.2

Программа для стриминга видео в интернете

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
XSplit Broadcaster
XSplit Broadcaster

Версия 3.5.1808.2937

Программа для стриминга (вещания потокового видео в интернет)

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
PlayClaw
PlayClaw

Версия 5.5.3700

Запись видео во время игры

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (5)
vMix
vMix

Версия 12.0.0.131

Редактирование и стилизация видео

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