Wirecast — мощный инструмент для создания и вещания высококачественного потокового видео. Данное программное обеспечение обладает широкими техническими возможностями в плане подготовки и производства телепрограмм, позволяет передавать несколько видеопотоков сразу на несколько видеоплатформ и серверов одновременно.

Настройки Wirecast

Одна из основных особенностей приложения Wirecast — возможность захвата и последующей передачи видео в сеть с различных типов источников:

Любые виды цифровых камер. Wirecast способен самостоятельно распознавать подключенные к компьютеру камеры, какого бы типа они не являлись. Это и обычные веб-камеры, подключаемые через интерфейсы USB или Firewire, и камеры, работающие посредством плат видеозахвата — DV, HDV, SDI и другие. Кстати, программа Wirecast совместима с широким списком плат видеозахвата, включая Viewcast, Blackmagic и Matrox, всевозможными видами видеоустройств как, например, LiveU-рюкзак или Teradek Cube.

Видеоинтерфейс компьютера. При помощи Wirecast можно легко захватывать и кодировать в видеопоток все, что происходит на мониторе компьютера — будь это игра или просто работа в каком-либо приложении. Программа имеет большое количество настроек, относящихся к видеозахвату картинки с монитора или напрямую с видеокарты компьютера.

Мультимедиа-файлы. Любые мультимедийные файлы легко превратить в источник потокового видео или аудио. Музыкальные композиции, высококачественные фильмы или просто любительские видеоролики, хранящиеся на жестком диске, съемном накопителе или смартфоне — при помощи Wirecast любыми мультимедиа-файлами можно делиться с общественностью через интернет.

Кроме прочего, данный программный продукт обладает рядом функциональных возможностей, позволяющих создавать видеоматериалы любого уровня сложности (в плане визуального оформления). Например:

Поддержка хромакенга — технологии, позволяющей подменять задний фон (как правило, ярко зеленое полотно) на любую картинку или видео в режиме реального времени.

Добавление к видео и аудио различных визуальных и акустических эффектов (также в режиме реального времени).

Генерация переходов, вставка титров, трехмерных статических и динамических объектов, графических изображений и многое другое.

В Wirecast предусмотрены настройки для вещания видеопотоков во все популярные сервисы и платформы — пользователю ничего не придется настраивать самостоятельно. В программу также встроен транскодер, позволяющий в режиме реального времени форматировать передаваемое видео в самые различные форматы, включая QuickTime, Flash и Windows Media.

Совместимость с Windows, платная и бесплатная версии

Wirecast — один из немногих инструментов подобного уровня, который по-прежнему поддерживает работу в ОС Windows XP (но с некоторыми ограничениями по функционалу). Для полноценной работы программы требуется Windows 7 или выше. Поддерживаются системы x86 и x 64. Интерфейс программы выполнен на английском языке.

Wirecast — платный программный продукт, однако разработчики предусмотрели возможность его бесплатного использования с некоторыми функциональными ограничениями. В бесплатной версии передача потокового видео будет сопровождаться с наложенным водяным знаком (полупрозрачный логотип «Wirecast»).