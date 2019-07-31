SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги WinSCP

В данном списке представлены программы для замены WinSCP. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на WinSCP, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдена 1 программа

Cyberduck
Cyberduck

Версия 7.0.2

Программа для подключения к FPT/HTTP и облачным хранилищам

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)