WinMTR — программа для тестирования/диагностики соединения между пользовательским компьютером и проверочным хостом (адресом сайта, IP-адресом). Это полностью бесплатная утилита, функционирующая во всех версиях операционных систем Windows, начиная с Win XP. Есть разные версии для 32-х и 64-битных ОС (обе можно скачать с этой страницы). Программа не имеет перевода на русский язык.

Что такое программа WinMTR?

По большому счету, программа WinMTR — это всего лишь удобный инструмент для выполнения таких стандартных сетевых команд, как «Ping» (пингование хоста) и «Tracert» (трассировка маршрута до указанного хоста). Обе эти сетевые команды могут быть выполнены из командной строки Windows или любой другой операционной системы (в т.ч. мобильной).

Главной особенностью программы WinMTR является тестирование соединения не только с конечным хостом (введенным пользователем IP-адресом или адресом сайта), но и со всеми промежуточными узлами между ним и пользовательским компьютером. Утилита работает следующим образом:

Сначала она получает список всех промежуточных узлов от ПК до указанного пользователем хоста, что осуществляется путем выполнения команды на трассировку маршрута (т.е. «Tracert»).

Далее WinMTR отправляет на каждый обнаруженный узел проверочный сетевой пакет посредством их пингования (т.е. «Ping»).

Последнее действие повторяется до тех пор, пока пользователь не отменит действия.

Таким образом, утилита WinMTR позволяет вести длительное сетевое наблюдение за указанным IP-адресом и всеми промежуточными узлами. В режиме реального времени и с указанным пользователем временным интервалом (минимум 1 секунда) она отображает о хосте и узлах наиболее значимые данные:

Процент потерь (Loss) с отображением количества отправленных и принятых пакетов.

Временные задержки между отправкой и приемом пакетов. Для удобства программа отдельно отображает лучший, средний и худший результат отправки.

В настройках программы пользователь может изменить не только временной интервал пингования узлов, но и установить размер отправляемых сетевых пакетов в пределах от 0 до 65500 байт. Непосредственно во время тестирования о любом из сетевых хостов можно получить дополнительные сведения, кликнув по нему два раза мышкой.

Утилита WinMTR часто используется в качестве средства сбора сетевой статистики. Для этого в ней предусмотрены функции копирования в буфер обмера и экспорта результатов пингования и трассировки маршрутов в текстовый или HTM-файл.