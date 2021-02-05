Windows ISO Downloader — программа для скачивания официальных ISO-образов операционных систем Windows и других востребованных программных продуктов от Microsoft. Приложение распространяется бесплатно, однако в его интерфейс внедрены рекламные баннеры, которые можно отключить при покупке лицензии.

Программа Windows ISO Downloader работает в среде Windows 7, 8, 8.1 и 10 (32-бит/64-бит), интерфейс имеет поддержку русского языка.

Зачем нужна программа Windows ISO Downloader?

Программа Windows ISO Downloader предназначена для скачивания различной программной продукции Microsoft, включая разные редакции операционных систем Windows, офисных редакторов Microsoft Office, инструментов администрирования Windows Admin Center, программного обеспечения для разработчиков и дизайнеров Microsoft Expression. Имеется и дополнительный функционал.

Последняя на момент написания обзора версия данного приложения позволяла скачивать образы следующей продукции Microsoft:

Операционные системы Windows 7 с пакетом обновлений SP1 редакций Home Basic, Home Premium, Pro, Ultimate (также доступны OEM-версии всех редакций).

Системы Windows 8.1 и1 Pro, 8.1 N/K/KN Pro.

Системы Windows 10 с широким выбором редакций (включая Server, LTCS, Insider Preview, SDK, WDK) и версий сборок (включая актуальные на момент запуска программы).

Офисные пакеты для Windows: Microsoft Office 2010 (включая Technology Guaranty), 2013, 2016 и 2019 редакций Home and Student, Personal, Home and Business, Home Premium, Standard, Professional. Имеется возможность скачивания отдельных образов Microsoft Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher, Access, Project и

Офисные пакеты для MAC OS: Microsoft Office 2011, 2016 и 2019.

Средство администрирования удаленных Windows-серверов Windows Admin Center Preview всех сборок, начиная с 1711 и заканчивая актуальной на момент запуска программы.

Пакеты программ для разработчиков и дизайнеров Microsoft Expression Web 4 (включая Super Preview), Design 4 и Encoder

А также широкий перечень операционных систем Windows 7/8/10 с готовым комплектом драйверов и обслуживающими утилитами, выпускаемых специально для мобильных компьютеров производства Dell моделей Alienware, Alienware Aurora, G3, Inspiron, Latitude, OptiPlex, Precision, Vostro и XPS.

В настройках программы Windows ISO Downloader можно выключить опцию «Экспертный режим», что позволит оставить в списке доступных для скачивания операционных систем только те, что предназначены для обычных пользователей.

Дополнительный функционал Windows ISO Downloader

Помимо скачивания образов операционных систем и программной продукции Microsoft, при помощи программы Windows ISO Downloader также можно скачать большое количество системных/служебных программ (входящих в состав ОС, офисных пакетов и т.д.), файлов-обновлений (CAB и MSI), а также технической документации, руководств, инструкций и прочих документов.

Также в программе предусмотрен инструмент для получения различных технических данных по образам операционных систем Windows и редактирования в них конфигурационных файлов «ei.cfg» и «cversion.ini». Наиболее полезной является функция считывания хэш-суммы SHA1 из образов (неважно, откуда скачанных) ОС, что позволит точно установить факт вмешательства или невмешательства в их содержимое третьими лицами (другими словами, определить, является ли копия образа подлинной или нет). Полученную в программе хеш-сумму можно проверить на сайте «my.visualstudio.com» (если копия подлинная, сайт отобразит версию и редакцию ОС, архитектуру и язык интерфейса).

Ошибки Windows ISO downloader

На 11.06.2026 программа не работает т.к. серверы microsoft блокируют пользователей из России. Можно скачать ISO образ Windows 10 или ISO образ Windows 11 с альтернативного источника.