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WinBox

WinBox

Программа для настройки маршрутизаторов компании MikroTik

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Актуальная версия 4.4
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История изменений

Версия 4.4

  • Добавлено кеширование файлов интерфейса RouterOS: они хранятся до 30 дней и периодически проверяются на обновления.
  • WinBox теперь запоминает последнюю папку в диалогах выбора файлов отдельно для загрузки, скачивания и списка адресов.
  • Исправлен сбой при отключении интерфейса с последующим разрывом соединения.
  • Добавлена возможность сбросить настройки для некоторых объектов.
  • Исправлен сбой при быстром нажатии Start/Stop в некоторых панелях действий.
  • Улучшено отображение QR-кодов.
  • Улучшена производительность таблиц при выборе и изменении большого количества строк.
  • В настройки добавлена кнопка Clear cache.
  • Добавлено подтверждение при удалении элементов из таблиц.
  • Добавлены автоматическое следование системной теме и настройка размера буфера прокрутки терминала.

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