SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги WiFi Analyzer

В данном списке представлены программы для замены WiFi Analyzer. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на WiFi Analyzer, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 5 программ

WifiInfoView
WifiInfoView

Версия 3.00

Программа для сканирования беспроводных сетей

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (4)
NetSpot
NetSpot

Версия 2.14

Программа для сканирования, анализа и проектирования беспроводных сетей Wi-Fi

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (3)
Wi-Fi Scanner
Wi-Fi Scanner

Версия 21.03

Программа для сканирования и мониторинга Wi-Fi сетей и точек доступа

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
InSSIDer
InSSIDer

Версия 1.2.8

Программа для сканирования и диагностики беспроводных сетей Wi-Fi

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (6)
Magic WiFi
Magic WiFi

Версия 1.0.8.0

Программа для раздачи Wi-Fi с ноутбука

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (16)