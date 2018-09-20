SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги WebcamXP

В данном списке представлены программы для замены WebcamXP. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на WebcamXP, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 11 программ

Action!
Action!

Версия 4.48.1

Программа для записи видео с экрана

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (13)
WebCam Monitor
WebCam Monitor

Версия 6.28

Программа для создания системы видеонаблюдения

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (9)
Bandicam
Bandicam

Версия 6.2.4.2083

Запись видео с экрана монитора

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (7)
ContaCam
ContaCam

Версия 9.9.17

Программа для создания домашней системы видеонаблюдения

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
MyCam
MyCam

Версия 2.5.0.936

Программа для записи и трансляции видео с веб-камеры

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
AMCap
AMCap

Версия 9.23.94.1

Программа для записи видео с веб-камеры и других источников

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (6)
Movavi Screen Capture Studio
Movavi Screen Capture Studio

Версия 10.0.1

Программа для записи видео с экрана

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
WebcamMax
WebcamMax

Версия 8.0.7.8

Программа для наложения спецэффектов на фото и видео с веб-камеры

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (38)
Live WebCam
Live WebCam

Версия 2.0

Программа для фотографирования с веб-камеры в автоматическом режиме

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (39)
VirtualDub
VirtualDub

Версия 1.10.4

Программа для редактирования видео

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
oCam Screen Recorder
oCam Screen Recorder

Версия 366.0.0.0

Запись видео с монитора

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