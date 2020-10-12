WebcamXP — программа для записи видео с веб/IP-камер, создания домашней системы видеонаблюдения, трансляции потокового видео через интернет. Приложение бесплатное для использования в некоммерческих целях (с некоторыми функциональными ограничениями), подходит для операционных систем Windows XP и выше (32-bit/64-bit), интерфейс переведен на русский язык.

Просмотр и запись видео с нескольких источников

Программа WebcamXP позволяет просматривать видео одновременно с 6 независимых источников, в качестве которых могут выступать USB веб-камеры, сетевые IP-камеры, а также медиафайлы: хранящееся на локальном либо сетевом компьютере видео различных форматов, а также потоковое ASF-видео.

Работа в режиме просмотра и записи позволяет делать фотоснимки и записывать видео с одного конкретного, нескольких либо всех поддерживаемых источников вручную и в автоматическом режиме.

Вещание потокового видео в сеть

В распоряжении пользователей WebcamXP имеет довольно мощный инструмент для трансляции видео в сеть и его загрузки на удаленный сервер. Здесь представлен следующий набор функций:

Возможность трансляции видео во внутреннюю (локальную) либо внешнюю сеть. Программа позволяет задавать произвольный IP-адрес или имя хоста, а также сетевой порт для подключения к компьютеру любого количества удаленных пользователей. Эта же функция может использоваться самим пользователем для подключения к собственной веб/IP-камере извне с любого сетевого устройства — компьютер, смартфон и т.д.

Создание комнаты и трансляция видео через интернет-сервис «Chatango». Достаточно задать имя комнаты и запустить вещание, после чего к трансляции смогут подключиться пользователи «Chatango» с любой точки планеты.

Выгрузка видео на серверы FTP/FTPS и/или HTTP/HTTP POST (можно одновременно). В приложении предусмотрены все необходимые настройки для подключения к FTP/FTPS/HTTP-серверам и последующей загрузки на них отснятых видеоматериалов.

Отдельно внимание следует уделить веб-интерфейсу программы WebcamXP. Сразу после начала трансляции потокового видео на компьютере создается виртуальный HTTP-сервер с заданными настройками (IP-адрес либо имя хоста). В него можно войти при помощи веб-браузера с любого устройства (компьютер, телефон и т.д.), а затем просматривать видетрансляцию либо сохраненные фотоснимки и видеоролики. В зависимости от настроек видео будет транслироваться в локальную либо глобальную сеть. Для ограничения доступа к веб-интерфейсу предусмотрена возможность создания пароля.

Система видеонаблюдения

Пользователи WebcamXP имеют возможность создания автоматизированной системы видеонаблюдения со следующими особенностями:

Детектор движения. Программа WebcamXP способна начинать запись видео с камеры при обнаружении движения в кадре. Пользователь может настроить чувствительность детектора, определить область в кадре, в которой будет фиксироваться движение, выбрать тип уведомления при обнаружении движения (запуск приложения, Windows-уведомление или даже отправка SMS на сотовый телефон).

Детектор звука. Если камера имеет встроенный микрофон, пользователь может задействовать функцию начала записи видео при фиксации звука определенной громкости.

Уведомления на электронную почту при обнаружении движения/звука. Данная функция выведена отдельно. Программа имеет собственный почтовый клиент, позволяющий отправлять письма прямо с компьютера.

Цифровой видеорегистратор. Функция позволяет записывать видео с определенным интервалом и продолжительностью, а также удалять отснятые видеоматериалы по истечению установленного времени.

Планировщик заданий

В WebcamXP предусмотрен довольно мощный планировщик заданий, позволяющий запускать любую доступную функцию программы по расписанию. Например, с его помощью можно настроить время начала/остановки записи или фотосъемки с камеры, выгрузки видеоматериалов на FTP/HTTP-сервер, включения детектора движения и прочие действия в неограниченном количестве.

Дополнительные сведения

Приложение WebcamXP имеет и другие особенности:

Сохранение аудио и видео в различных форматах с возможностью выбора одного из множества поддерживаемых кодеков для форматирования медиаконтента.

Трансляция видео и аудио в сеть в различном разрешении.

Возможность установки пароля для доступа в саму программу.

Наложение на записываемое/транслируемое видео водяного знака.

Ограничения бесплатной версии

В бесплатной версии программы WebcamXP ограничено количество одновременно захватываемых источников видео (не более двух). Также недоступна функция работы приложения в режиме видеорегистратора, отсутствует возможность защиты самой программы паролем, ограничено разрешение транслируемого видео 320х240 пикселями. Кроме того, на потоковое видео накладывается водяной знак, который невозможно убрать или заменить. Весь остальной функционал доступен в бесплатной версии.