SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Wargaming.net Game Center

В данном списке представлены программы для замены Wargaming.net Game Center. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Wargaming.net Game Center, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 11 программ

EA App
EA App

Версия 13.809.0.6322

Игровой клиент Electronic Arts

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (41)
Ubisoft Connect
Ubisoft Connect

Версия 174.2.0.13389

Программа для скачивания игр от Ubisoft

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (15)
GOG Galaxy
GOG Galaxy

Версия 2.1.10.56

Программа для скачивания и запуска игр с разных игровых платформ

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (10)
Epic Games Launcher
Epic Games Launcher

Версия 20.3.3

Программа для скачивания игр из Epic Games Store

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (5)
Minecraft Launcher
Minecraft Launcher

Версия 3.18.26

Программа для управления игрой Minecraft.

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Super Game Launcher
Super Game Launcher

Версия 1.0.1.0

Игровой лаунчер с разными играми

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
Blizzard Battle.net Desktop
Blizzard Battle.net Desktop

Версия 2.26.1

Лаунчер игр от разработчика Blizzard

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (1)
Rockstar Games Launcher
Rockstar Games Launcher

Версия 1.0.79.1653

Программа для загрузки и запуска игр от Rockstar

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)
Steam
Steam

Версия 2.10.91.91

Клиент для игрового сервиса Steam

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 (3)
Gameloop
Gameloop

Версия 3.11.726.100

Программа-эмулятор для запуска Android-приложений в Windows

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (20)
uPlay
uPlay

Версия 1.0.1

Программа для скачивания игр от Ubisoft

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (23)