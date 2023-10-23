SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги VMware Workstation

В данном списке представлены программы для замены VMware Workstation. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на VMware Workstation, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 2 программы

Docker Desktop
Docker Desktop

Версия 4.95.0

Программа для создания контейнеров и управления ими.

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (15)
VMware Player
VMware Player

Версия 17.5.0

Программа для создания виртуальных машин в рабочей среде Windows

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)